أمير قطر: مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تسهم في توطيد السلام بالمنطقة والعالم

الدوحة-سانا

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تشكل خطوة إيجابية تسهم في توطيد الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الخميس بين أمير دولة قطر والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أعرب فيه أمير قطر عن تهنئته بتوقيع مذكرة التفاهم.

وشدد أمير قطر خلال الاتصال على موقف بلاده الثابت الداعم للحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ومساندتها لجميع الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

من جانبه، نوه الرئيس الإيراني بموقف دولة قطر وحرصها على إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة الداعمة للتهدئة، بما يخدم ترسيخ الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وكانت الولايات المتحدة وإيران وقعتا في وقت سابق اليوم مذكرة تفاهم تتضمن معالجة عدد من القضايا العالقة بين الجانبين، وفي مقدمتها تثبيت وقف العمليات العسكرية وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، بهدف إنهاء الحرب التي اندلعت في الـ 28 من شباط في الشرق الأوسط، على أن تستكمل المفاوضات خلال مهلة أقصاها 60 يوماً قابلة للتمديد، مع التزام إيران بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.