ميلوني: اتفاق واشنطن وطهران مهم للاستقرار ومشاركتنا في مهمة هرمز رهن بتطورات الستين يوماً

روما-سانا

وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الاتفاق المزمع توقيعه بين الولايات المتحدة وإيران بأنه “إطار مهم لاستقرار المنطقة”، مؤكدة أن المشاركة الإيطالية المحتملة في مهمة دولية بتأمين مضيق هرمز ستعتمد على تطورات الستين يوماً القادمة.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن ميلوني قولها خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة السبع: إن “الاتفاق حظي بترحيب الجميع”، مشددة على “ضرورة تنفيذه لضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة في المضيق”.

وأوضحت ميلوني أن “المشاركة الإيطالية المحتملة ستكون دفاعية بحتة وفي سيناريو وقت السلم مع الحصول على التفويض البرلماني”، مشيرة إلى أنهم “ينتظرون تطورات الـ 60 يوماً المقبلة لتقييم مدى الحاجة إلى المهمة وتوقيتها”.

وكان وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو صرّح في الثالث عشر من الشهر الفائت أن بلاده تعتزم إرسال سفينتين حربيتين إلى مناطق قريبة من الخليج العربي، مؤكداً بأن أي مهمة محتملة في مضيق هرمز لن تتم إلا بعد موافقة مسبقة من المشرّعين.