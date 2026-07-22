فرنسا: تسجيل 5764 وفاة مرتبطة بموجة الحر خلال شهرين

باريس-سانا



أعلنت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا، أن البلاد سجلت 5764 حالة وفاة فوق المعدلات الطبيعية في الفترة الممتدة من 17 حزيران حتى 2 تموز، عندما تعرضت البلاد لموجات حر شديدة.

ونقلت رويترز عن وكالة الصحة العامة قولها: إن “هذا الرقم يمثل زيادة 36 % في معدل الوفيات في هذه الفترة” مشيرة إلى أن ” زيادة الوفيات هي الأعلى منذ موجة الحر التاريخية التي اجتاحت البلاد عام 2003″.

وأفادت الوكالة الوطنية للصحة العامة، بأن موجة الحر المبكرة وطويلة الأمد أثرت على جميع سكان البلاد تقريباً، وشملت 92 مقاطعة. ولفتت الوكالة إلى أن الارتفاع المسجّل في معدل الوفيات، والذي لا يمكن ربطه بشكل قاطع بموجة الحر حتى الآن، ظهر لدى مختلف الفئات العمرية ابتداءً من سن الخامسة عشرة، وهو ما تصفه الوكالة بأنه أمر غير مسبوق.

وفي العام الماضي سجلت الأرقام الصادرة عن هيئة الصحة الوطنية 5700 حالة وفاة تعزى إلى الحرارة الشديدة طوال صيف عام 2025.