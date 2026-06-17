الأمين العام للأمم المتحدة: خطاب الكراهية يهدد القيم الإنسانية

نيويورك-سانا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء، أن خطاب الكراهية يمثل الخطوة الأولى على طريق تجريد الإنسان من إنسانيته، وهو طريق يفضي في كثير من الأحيان إلى العنف والنزاع والجرائم الفظيعة.

وأوضح غوتيريش في رسالة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، الذي يصادف الـ 18 من حزيران أن هذا الخطاب أداة لبث الفرقة حيث يستهدف فئات معينة، بمن في ذلك النساء والمهاجرون واللاجئون والأشخاص ذوو الإعاقة والعديد من الأقليات الأخرى، وغالباً ما يُستغل لتحقيق مكاسب سياسية.

وحذّر غوتيريش من أن خطاب الكراهية ينتشر في العصر الرقمي بسرعة لم يسبق لها مثيل، حيث تضخّمه المنصات غير الخاضعة للرقابة، وتزيد من حدّته تقنيات الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن كثيراً من الخوارزميات يكافئ الغضب والانقسام، فيشجع على نشر الأكاذيب من أجل حصد الإعجابات، ويروّج للعنف من أجل زيادة عدد المشاهدات، كما أن إخفاء الهوية على الإنترنت يجعل من الصعب مساءلة مرتكبي هذه الأفعال.



التثقيف وتقديم الدعم للأشخاص المستهدَفين

ولفت غوتيريش إلى وجود حلول عملية يمكنها كسر هذه الحلقة الخطيرة، بدءاً من التثقيف الهادف إلى تمكين الناس من التعرّف على خطاب الكراهية ورفضه، مروراً بتقديم الدعم للأشخاص المستهدَفين بالإساءة، وصولاً إلى اتخاذ الحكومات وشركات التكنولوجيا تدابير أكثر صرامة.

وبيّن أن على الدول التزامات واضحة بموجب القانون الدولي لمكافحة التحريض على الكراهية، وتعزيز الإدماج واحترام التنوع والتضامن، مؤكداً في الوقت نفسه أنه يجب ألا تُتخذ حرية التعبير ذريعةً لتبرير نشر الرسائل الضارة.

ولفت الأمين العام إلى أن استراتيجية الأمم المتحدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية، تحددان الطريق الذي ينبغي سلوكه، فيما توفر المبادئ العالمية بشأن سلامة المعلومات، خريطة طريق نحو منظومة رقمية أكثر أماناً وأكثر مراعاةً للاعتبارات الأخلاقية.

ودعا الأمين العام في اليوم الدولي الخامس لمكافحة خطاب الكراهية، إلى رفض التحيّز بجميع أشكاله والعمل معاً لبناء عالم يقوم على حقوق الإنسان والكرامة والاحترام.



وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في تموز 2021 يوم الـ 18 من حزيران يوماً دولياً لمكافحة خطاب الكراهية، وذلك بموجب قرار بشأن تعزيز الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات في مواجهة خطاب الكراهية.

ويستند هذا اليوم إلى استراتيجية الأمم المتحدة وخطة عملها بشأن هذا الخطاب والتي أُطلقت في الـ 18 من حزيران 2019، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى التصدي للتمييز وكراهية الأجانب وخطاب الكراهية، بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.