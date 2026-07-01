وزير الخارجية اللبناني: المسار التفاوضي السبيل الوحيد لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل

بيروت-سانا

أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أن المسار التفاوضي هو السبيل الوحيد والحصري لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، والتوصل إلى اتفاق دائم يكرس الاستقرار، ويصون حقوق لبنان وسيادته ومصالحه الوطنية.

وأعرب رجي في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الأربعاء، عن تقدير لبنان للجهود والمبادرات الدولية المبذولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تستوجب توحيد الجهود كافة، خلف مسار واحد تقوده الدولة اللبنانية وحدها.

ودعا رجي جميع الشركاء الدوليين إلى تركيز دعمهم على هذا المسار، بوصفه الإطار الشرعي الوحيد المؤهل للوصول إلى تسوية حقيقية ودائمة.

كما حذر رجي من أن أي مسارات موازية أو أطر بديلة تسعى إلى شمول الملف اللبناني بعيداً عن الدولة اللبنانية لن تُنتج سوى التشتت وإضعاف موقفها التفاوضي في لحظة بالغة الحساسية.

وكان رجي أكد في الـ 22 من الشهر الماضي، أن بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها يستلزم حصر السلاح بيد الجيش اللبناني وحده، مشدداً على أن قرار الحكومة في هذا الاتجاه “لا رجوع عنه”.

ووقع لبنان وإسرائيل في الـ 26 من الشهر الماضي، اتفاقاً إطارياً عقب جولة خامسة من المفاوضات في العاصمة الأمريكية واشنطن.