الاتحاد الأوروبي يعتمد قانون الهجرة الأكثر صرامة في تاريخه وسط انقسام حاد

بروكسل-سانا

لم يعد ملف الهجرة في الاتحاد الأوروبي مجرد قضية إدارية أو إنسانية، بل تحول خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز الملفات السياسية التي تعيد رسم توازنات القوى داخل القارة الأوروبية.

وفي أحدث حلقات هذا التحول، اعتمد البرلمان الأوروبي قانوناً جديداً يهدف إلى تسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وسط انقسام سياسي حاد وتحذيرات حقوقية من تداعياته على الحقوق الأساسية للمهاجرين.

ووفق “يورونيوز”، اعتمد البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء ما يُعرف بـ “لائحة الإعادة” بأغلبية 418 صوتاً مقابل 218، في خطوة وصفها مؤيدوها بأنها ضرورية لضبط الحدود الأوروبية وتعزيز فعالية سياسات الهجرة، بينما اعتبرها معارضوها تحولاً غير مسبوق نحو تشديد الإجراءات الأمنية على حساب الالتزامات الإنسانية.

ويعد القانون الجديد، وفقاً للموقع الأوروبي، أحد أكثر التشريعات تشدداً في ملف الهجرة منذ عقود، إذ يفتح الباب أمام إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقات ثنائية مع دول ثالثة.

ووفق النص المعتمد، يمكن استخدام هذه المراكز كنقاط انتظار قبل تنفيذ قرارات الترحيل، أو كمواقع احتجاز طويلة الأمد للأشخاص الذين تقرر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، ويستثني القانون القاصرين غير المصحوبين بذويهم من هذه الإجراءات، لكنه يسمح بنقل العائلات التي تضم أطفالاً إلى تلك المراكز، ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان التي ترى أن هذه الآلية قد تؤدي إلى احتجاز أشخاص لفترات طويلة في دول خارج المنظومة القانونية الأوروبية.

ويأتي التشريع الجديد في سياق تحول أوسع تشهده القارة الأوروبية منذ أزمة الهجرة الكبرى عام 2015، حين وصل أكثر من مليون لاجئ ومهاجر إلى أوروبا، وفق بيانات المفوضية الأوروبية، ما دفع عدداً من الحكومات إلى تبني سياسات أكثر تشدداً تجاه الهجرة واللجوء، وخلال السنوات الأخيرة، تصاعد نفوذ الأحزاب اليمينية والقومية في العديد من الدول الأوروبية، مستفيدة من المخاوف المرتبطة بالهجرة والأمن والضغوط الاقتصادية.

تشديد غير مسبوق على الاحتجاز وحظر الدخول إلى أوروبا

ولا يقتصر التشريع الجديد على إنشاء مراكز الإعادة الخارجية، بل يمنح السلطات الوطنية صلاحيات أوسع في ملاحقة المهاجرين غير النظاميين، إذ يسمح بتفتيش أماكن الإقامة أو المواقع المرتبطة بالأشخاص المشمولين بقرارات الترحيل، كما يوسع إمكانات تحديد أماكن وجودهم واحتجازهم تمهيداً لإعادتهم.

كما يرفع القانون الحد الأقصى لفترات الاحتجاز من ستة أشهر إلى عامين، مع إمكانية تمديد إضافية في بعض الحالات، فضلاً عن تشديد قرارات حظر الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي لتصل في العديد من الحالات إلى عشر سنوات، مع إمكانية فرض حظر دائم في حالات تعتبرها السلطات خطراً أمنياً.

ومن بين أكثر البنود إثارة للجدل التعديلات المتعلقة بالطعن القضائي، إذ كانت أوامر الترحيل تعلق تلقائياً بمجرد تقديم استئناف أمام القضاء، أما بموجب النظام الجديد فسيُترك القرار للمحاكم للنظر في كل حالة على حدة، ما قد يتيح تنفيذ بعض عمليات الترحيل قبل انتهاء المسار القضائي بالكامل.

تحذيرات من تقويض حقوق المهاجرين

وفي المقابل، حذرت كتل سياسية يسارية وحقوقية من أن الإجراءات الجديدة قد تؤدي إلى تقويض الضمانات القانونية التي شكلت لعقود جزءاً أساسياً من منظومة حقوق الإنسان الأوروبية.

واعتبرت شخصيات من التحالف الاشتراكي الديمقراطي أن بعض بنود القانون كانت ستعد قبل سنوات قليلة إجراءات غير مقبولة داخل الاتحاد الأوروبي.

وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان تجارب سابقة سعت خلالها دول أوروبية إلى نقل معالجة ملفات الهجرة إلى خارج حدودها، أبرزها الاتفاق الإيطالي مع ألبانيا لإنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، إضافة إلى النموذج البريطاني السابق الخاص بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، والذي أثار جدلاً قانونياً واسعاً قبل أن يتم التخلي عنه لاحقاً.

وبينما تعتبر الحكومات المؤيدة للقانون أنه خطوة ضرورية لاستعادة السيطرة على الحدود الأوروبية، يرى منتقدوه أنه قد يشكل بداية مرحلة جديدة تتراجع فيها الاعتبارات الحقوقية لصالح المقاربات الأمنية، في ملف لا يزال من أكثر الملفات حساسية وتأثيراً في مستقبل الاتحاد الأوروبي وتوازناته السياسية الداخلية.