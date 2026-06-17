وزارة الصحة: أكثر من 118 ألف زيارة و2107 ‏مواعيد عبر بوابة الصحة الرقمية خلال شهرين

دمشق-سانا
أعلنت وزارة الصحة السورية، أمس الثلاثاء، حصيلة الشهرين الأولين من عمل بوابة الصحة الرقمية، التي أُطلقت في إطار جهود التحول الرقمي للقطاع الصحي، بهدف تطوير الخدمات الطبية وتسهيل وصول المواطنين إليها عبر رقمنة إجراءات حجز المواعيد وإدارة ومتابعة الملفات الصحية.
ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن الوزارة في قناتها على التلغرام، فقد سجلت البوابة الإلكترونية منذ الثاني من نيسان 2026 حتى الآن 118 ألفاً و830 زيارة، فيما بلغ عدد المواعيد المحجوزة عبر المنصة 2107 مواعيد.
كما أشارت الإحصاءات إلى تسجيل 114 ألفاً و300 مريض على النظام الإلكتروني للبوابة، في مؤشر على الإقبال المتزايد على الخدمات الرقمية التي تتيحها الوزارة ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي في القطاع الصحي.
ووفق الوزارة تتيح البوابة للمواطنين خدمة حجز المواعيد إلكترونياً، إضافة إلى متابعة ملفاتهم الصحية بشكل آمن وسريع، مع إمكانية الاطلاع على التاريخ الطبي والنتائج المخبرية والمواعيد السابقة.
ولفتت الوزارة إلى أن الخدمة تشهد توسعاً تدريجياً ليشمل المزيد من المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظات خلال الفترة القادمة، وذلك بهدف تعميم التجربة وتيسير وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية بأقل جهد ووقت.
يذكر أن وزارة الصحة السورية أطلقت في نيسان الماضي مشروع التحول الرقمي عبر “بوابة الصحة الرقمية”، لتوفير الجهد والوقت على المواطنين، وإمكانية حجز المواعيد الطبية إلكترونياً، وتسهيل إدارة ومتابعة ملفات المرضى، حيث تخدم البوابة أكثر من 800 مراجع يومياً ضمن 33 عيادة تخصصية بكفاءة عالية، تشمل عيادات الأطفال والمفاصل والأمراض العصبية والنفسية وغيرها.
وتغطي خدمات البوابة حالياً مشفيي دمشق وابن النفيس بدمشق، ومشفى ابن الوليد بحمص، ومشفى حماة الوطني، ومشفى التوليد بطرطوس، والعمل جارٍ للتوسع في المشروع قريباً، ليشمل عدداً أكبر من المؤسسات الصحية على امتداد الجغرافيا السورية.