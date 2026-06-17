وزارة الصحة: أكثر من 118 ألف زيارة و2107 ‏مواعيد عبر بوابة الصحة الرقمية خلال شهرين

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة الصحة السورية، أمس الثلاثاء، ‏حصيلة الشهرين الأولين من عمل بوابة الصحة ‏الرقمية، التي أُطلقت في إطار جهود التحول الرقمي ‏للقطاع الصحي، بهدف تطوير الخدمات الطبية ‏وتسهيل وصول المواطنين إليها عبر رقمنة إجراءات ‏حجز المواعيد وإدارة ومتابعة الملفات الصحية‎.

ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن الوزارة في قناتها ‏على التلغرام، فقد سجلت البوابة الإلكترونية منذ ‏الثاني من نيسان 2026 حتى الآن 118 ألفاً و830 ‏زيارة، فيما بلغ عدد المواعيد المحجوزة عبر ‏المنصة 2107 مواعيد‎.‎

كما أشارت الإحصاءات إلى تسجيل 114 ألفاً و300 ‏مريض على النظام الإلكتروني للبوابة، في مؤشر ‏على الإقبال المتزايد على الخدمات الرقمية التي ‏تتيحها الوزارة ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي ‏في القطاع الصحي‎.‎

ووفق الوزارة تتيح البوابة للمواطنين خدمة حجز ‏المواعيد إلكترونياً، إضافة إلى متابعة ملفاتهم ‏الصحية بشكل آمن وسريع، مع إمكانية الاطلاع ‏على التاريخ الطبي والنتائج المخبرية والمواعيد ‏السابقة‎.‎

ولفتت الوزارة إلى أن الخدمة تشهد توسعاً تدريجياً ‏ليشمل المزيد من المستشفيات والمراكز الصحية في ‏المحافظات خلال الفترة القادمة، وذلك بهدف تعميم ‏التجربة وتيسير وصول المواطنين إلى الخدمات ‏الطبية بأقل جهد ووقت‎.‎

يذكر أن وزارة الصحة السورية أطلقت في نيسان ‏الماضي مشروع التحول الرقمي عبر “بوابة الصحة ‏الرقمية”، لتوفير الجهد والوقت على المواطنين، ‏وإمكانية حجز المواعيد الطبية إلكترونياً، وتسهيل ‏إدارة ومتابعة ملفات المرضى، حيث تخدم البوابة ‏أكثر من 800 مراجع يومياً ضمن 33 عيادة ‏تخصصية بكفاءة عالية، تشمل عيادات الأطفال ‏والمفاصل والأمراض العصبية والنفسية وغيرها‎.‎

وتغطي خدمات البوابة حالياً مشفيي دمشق وابن ‏النفيس بدمشق، ومشفى ابن الوليد بحمص، ومشفى ‏حماة الوطني، ومشفى التوليد بطرطوس، والعمل ‏جارٍ للتوسع في المشروع قريباً، ليشمل عدداً أكبر من ‏المؤسسات الصحية على امتداد الجغرافيا السورية‎.‎