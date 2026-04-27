المنظمة البحرية الدولية تجدد دعوتها لخفض التصعيد في مضيق هرمز

جدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز التأكيد على أن المنظمة تظل المنبر الأمثل للتوصل إلى توافق دولي بشأن الشحن الدولي، مشيراً إلى أنه في تواصل مستمر مع الأطراف ذات العلاقة بشأن الوضع في مضيق هرمز، وحث الجميع على العمل من أجل خفض التصعيد.

وأعرب دومينغيز في تصريحات اليوم الإثنين، كما نقل موقع أنباء الأمم المتحدة، عن قلقه “البالغ والمستمر إزاء الوضع في مضيق هرمز، حيث لا يزال الآلاف من البحارة عالقين داخل الخليج على متن سفن، ومعرضين لمخاطر جسيمة وضغوط نفسية هائلة”.

وقال: إن البحارة هم “ضحايا لوضع تترتب عليه عواقب أوسع نطاقاً على الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي”، مؤكداً أنه كلما طال أمد هذا الوضع ازداد خطر وقوع حوادث خطيرة، بما في ذلك الحوادث البيئية.

جاءت تصريحات دومينغيز خلال افتتاح الدورة الرابعة والثمانين للجنة حماية البيئة البحرية في مقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن، والتي تهدف إلى تحقيق تقارب في وجهات النظر بين الدول من أجل إحراز تقدم ملموس بشأن إطار عمل المنظمة البحرية الدولية للوصول إلى صافي انبعاثات صفري في مجال الشحن الدولي.

وكان دومينغيز حذر الجمعة الماضية في إحاطة قدمها للدول الأعضاء من تصاعد المخاطر التي تهدد حركة الملاحة الدولية وسلامة البحارة في مضيق هرمز، مؤكداً أن حرية الملاحة “أمر غير قابل للتفاوض”.