73 ألف قتيل و173 ألف مصاب منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

القدس المحتلة-سانا
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، وحتى الآن إلى 73.003 قتلى و173.252 مصاب.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن وزارة الصحة الصحة الفلسطينية قولها: إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7 قتلى (6 قتلى جدد وقتيل جرى انتشال جثمانه)، و6 إصابات.
وأشارت إلى أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 992، وإجمالي الإصابات إلى 3,144، فيما جرى انتشال 784 جثماناً.
وأوضحت المصادر ذاتها، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
وتأتي هذه الحصيلة في وقت تتواصل فيه جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما يرافقه من دمار واسع في البنية التحتية والأحياء السكنية، إضافةً إلى تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية.