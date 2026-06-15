73 ألف قتيل و173 ألف مصاب منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

القدس المحتلة-سانا ‏

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ ‏السابع ‏من تشرين الأول 2023،‏ وحتى الآن إلى 73.003 قتلى و173.252 ‏مصاب.‏

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن وزارة الصحة الصحة الفلسطينية ‏قولها: إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين ‏الماضية 7 قتلى (6 قتلى جدد وقتيل جرى انتشال جثمانه)، و6 إصابات. ‏

وأشارت إلى أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين ‏الأول الماضي قد ارتفع إلى 992، وإجمالي الإصابات إلى 3,144، فيما ‏جرى انتشال 784 جثماناً.‏

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي ‏الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه ‏اللحظة.‏

وتأتي هذه الحصيلة في وقت تتواصل فيه جرائم الاحتلال بحق الشعب ‏الفلسطيني في قطاع غزة، وما يرافقه من ‏دمار واسع في البنية التحتية ‏والأحياء السكنية، إضافةً إلى تدهور حاد في الأوضاع ‏الإنسانية.‏