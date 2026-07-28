واشنطن تعتزم زيادة تمويل برامج مواجهة نفوذ الصين

واشنطن-سانا
أعلنت الإدارة الأمريكية زيادة تمويل البرامج الهادفة إلى مواجهة النفوذ الصيني حول العالم، بعد تقليص عدد منها العام الماضي في إطار خفض الإنفاق الحكومي.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس اليوم الثلاثاء أن الإدارة الأمريكية أبلغت الكونغرس عزمها تخصيص 175.8 مليون دولار لاستبدال كابلات الاتصالات البحرية القديمة في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى، في خطوة قالت: إنها تهدف إلى الحد من توسع النفوذ الصيني في المنطقة.
وأبدت الإدارة الأمريكية قلقها من تنامي النشاط الصيني في الأمريكتين، بما في ذلك الاستثمارات في الموانئ والبنية التحتية وقطاع الاتصالات.
ونقلت الوكالة عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، طلب عدم كشف هويته، قوله: إن الأنشطة الاقتصادية الصينية في نصف الكرة الغربي تمثل مخاطر على الأمن القومي الأمريكي، مشيراً إلى أن تمويل مشروع الكابلات البحرية يأتي ضمن توجه أوسع لتعزيز البرامج الرامية إلى الحد من النفوذ الصيني على المستوى العالمي.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم الصين بتنفيذ ما وصفه بـ”أكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ”، معلناً عزمه رفع السرية عن وثائق قال: إنها تكشف ”نقاط ضعف صادمة” في نظام الانتخابات الأمريكي.