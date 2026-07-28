واشنطن تعتزم زيادة تمويل برامج مواجهة نفوذ الصين

واشنطن-سانا‏

أعلنت الإدارة الأمريكية زيادة تمويل البرامج الهادفة إلى مواجهة النفوذ الصيني حول ‏العالم، بعد تقليص عدد منها العام الماضي في إطار خفض الإنفاق الحكومي.‏

وذكرت وكالة أسوشيتد برس اليوم الثلاثاء أن الإدارة الأمريكية أبلغت الكونغرس عزمها ‏تخصيص 175.8 مليون دولار لاستبدال كابلات الاتصالات البحرية القديمة في منطقة ‏البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى، في خطوة قالت: إنها تهدف إلى الحد من توسع النفوذ ‏الصيني في المنطقة.‏

وأبدت الإدارة الأمريكية قلقها من تنامي النشاط الصيني في الأمريكتين، بما في ذلك ‏الاستثمارات في الموانئ والبنية التحتية وقطاع الاتصالات.‏

ونقلت الوكالة عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، طلب عدم كشف هويته، قوله: إن ‏الأنشطة الاقتصادية الصينية في نصف الكرة الغربي تمثل مخاطر على الأمن القومي ‏الأمريكي، مشيراً إلى أن تمويل مشروع الكابلات البحرية يأتي ضمن توجه أوسع لتعزيز ‏البرامج الرامية إلى الحد من النفوذ الصيني على المستوى العالمي.‏

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم الصين بتنفيذ ما وصفه بـ”أكبر عملية ‏اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ”، معلناً عزمه رفع السرية عن وثائق قال: إنها تكشف ‌‏”نقاط ضعف صادمة” في نظام الانتخابات الأمريكي.‏