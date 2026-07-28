لقاح روسي يُظهر نتائج واعدة ضد سلالة “بونديبوغيو” من فيروس إيبولا

موسكو-سانا
أعلن باحثون روس تطوير لقاح جديد أظهر قدرة على تحفيز الاستجابة المناعية وتوفير الحماية ضد سلالة “بونديبوغيو” من فيروس إيبولا، المسببة للمرض في عدد من الدول الإفريقية، في خطوة قد تدعم الجهود الرامية إلى تطوير وسائل فعالة لمكافحة الفيروس.
ونقلت وكالة سبوتنيك أمس الإثنين عن مدير مركز “غاماليا” الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة دينيس لوغونوف، أن المركز طوّر نماذج أولية للقاح أثبتت قدرتها على تحفيز المناعة وإظهار فعالية وقائية في اختبارات مخبرية باستخدام متغيرات فيروسية مبسطة تحاكي الفيروس الأصلي.
وأوضح لوغونوف أن مواصلة تطوير اللقاح تتطلب الحصول على عينة من العامل الممرض المنتشر حالياً في إفريقيا، إلى جانب اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى إنتاجه، مؤكداً استعداد المركز لمواصلة الأبحاث بالتعاون مع الجهات المعنية في القارة الإفريقية.
ويعد تطوير هذا اللقاح خطوة جديدة في مساعي الأوساط العلمية لإيجاد حلول وقائية أكثر فاعلية ضد الفيروسات الوبائية، بما يدعم جهود الحد من انتشار الأمراض المعدية.