لقاح روسي يُظهر نتائج واعدة ضد سلالة “بونديبوغيو” من فيروس إيبولا

موسكو-سانا‏

أعلن باحثون روس تطوير لقاح جديد أظهر قدرة على تحفيز الاستجابة المناعية وتوفير ‏الحماية ضد سلالة “بونديبوغيو” من فيروس إيبولا، المسببة للمرض في عدد من الدول ‏الإفريقية، في خطوة قد تدعم الجهود الرامية إلى تطوير وسائل فعالة لمكافحة الفيروس.‏

ونقلت وكالة سبوتنيك أمس الإثنين عن مدير مركز “غاماليا” الوطني لبحوث علم الأوبئة ‏والأحياء الدقيقة دينيس لوغونوف، أن المركز طوّر نماذج أولية للقاح أثبتت قدرتها على ‏تحفيز المناعة وإظهار فعالية وقائية في اختبارات مخبرية باستخدام متغيرات فيروسية ‏مبسطة تحاكي الفيروس الأصلي.‏

وأوضح لوغونوف أن مواصلة تطوير اللقاح تتطلب الحصول على عينة من العامل ‏الممرض المنتشر حالياً في إفريقيا، إلى جانب اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى إنتاجه، مؤكداً ‏استعداد المركز لمواصلة الأبحاث بالتعاون مع الجهات المعنية في القارة الإفريقية.‏

ويعد تطوير هذا اللقاح خطوة جديدة في مساعي الأوساط العلمية لإيجاد حلول وقائية ‏أكثر فاعلية ضد الفيروسات الوبائية، بما يدعم جهود الحد من انتشار الأمراض المعدية.‏