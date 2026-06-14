ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 72.996 قتيلاً

القدس-سانا

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ ‏السابع من تشرين الأول 2023،‏ وحتى الآن إلى 72.996 قتيلاً و173.24 جريحاً.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها: “إنّ مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 قتلى جدد، و16 إصابة”، مشيرةً إلى أنّ إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي وصل إلى 986، وإجمالي الإصابات إلى 3,138 جريحاً.

وبيّنت الوزارة أنّه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وتأتي هذه الحصيلة في ظل وقت تتواصل فيه جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما يرافقه من ‏دمار واسع في البنية التحتية والأحياء السكنية، إضافةً إلى تدهور حاد في الأوضاع ‏الإنسانية.‏