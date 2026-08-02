فيدان: تركيا ستواصل جهودها لإرساء سلام دائم في المنطقة

أنقرة-سانا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مساء أمس السبت، أن بلاده ستواصل بذل الجهود الرامية إلى إنهاء الصراعات وإرساء سلام دائم في المنطقة، وذلك في إطار مساعيها الدبلوماسية الهادفة إلى احتواء التوترات الإقليمية.

وذكرت وكالة الأناضول أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه فيدان مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، جرى خلاله بحث آخر المستجدات المتعلقة بمسار المفاوضات الإقليمية الجارية.

وتأتي الاتصالات التركية الإيرانية في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية على خلفية التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تعثر تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان في الثامن عشر من حزيران الماضي، نتيجة خلافات بشأن الضمانات المرتبطة بأمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الطاقة والتجارة العالمية.

وكان البيت الأبيض أكد يوم أمس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يزال ملتزماً بالحل الدبلوماسي مع طهران، مع التشديد على استمرار الرد على أي هجمات إيرانية تستهدف المصالح الأمريكية.

وتشهد المنطقة تصعيداً متواصلاً بين واشنطن وطهران، حيث أعلن الجيش الأمريكي أمس تحويل مسار ثلاثين سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في الخامس عشر من تموز الماضي، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز.

