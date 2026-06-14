باكستان تسجّل إصابة جديدة بجدري القردة في كراتشي وتكثّف إجراءات المراقبة

eac1c239 9704 4ab2 926e b756ce75ed97 باكستان تسجّل إصابة جديدة بجدري القردة في كراتشي وتكثّف إجراءات المراقبة

إسلام أباد-سانا

أعلنت إدارة الصحة الباكستانية تسجيل إصابة جديدة بجدري القردة في مدينة كراتشي الساحلية بمقاطعة السند جنوب البلاد، ما يرفع مستوى القلق بشأن انتشار العدوى محلياً.

ونقلت وكالة شينخوا عن مسؤولين في الإدارة قولهم: إن الفحوص المخبرية عبر تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) أثبتت إصابة رجل يبلغ من العمر 40 عاماً بالفيروس، مشيرين إلى أنه يتلقى العلاج ويخضع للمراقبة الطبية في أحد مستشفيات المدينة.

وأوضح المسؤولون أن المريض لم يسافر مؤخراً إلى الخارج، الأمر الذي يعزز المخاوف من احتمال انتقال العدوى داخل المجتمع.

وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع عدد الإصابات المثبتة في كراتشي إلى 10 حالات، وفي مقاطعة السند إلى 35 حالة، ما دفع السلطات الصحية إلى تعزيز إجراءات المراقبة والوقاية، للحد من انتشار الفيروس.

وتؤكد السلطات أن عمليات تتبع المخالطين والمراقبة الوبائية مستمرة ضمن جهود احتواء المرض، ومنع تسجيل إصابات جديدة.

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