الصين تحتج لدى بريطانيا على فرض عقوبات استهدفت شركات صينية

بكين-سانا

احتجت الصين لدى بريطانيا على العقوبات التي فرضتها لندن على عدد من الكيانات الصينية ضمن حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بروسيا.

ونقلت وكالة رويترز عن السفارة الصينية في بريطانيا قولها اليوم الثلاثاء: إنها قدمت احتجاجاً إلى السلطات البريطانية عقب إعلان لندن فرض عقوبات على عدة كيانات، من بينها أربع شركات صينية، بزعم توريد معدات عسكرية مهمة إلى روسيا.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في بيان: إن بكين تحث بريطانيا على تصحيح ما وصفه بـ”الخطأ” وسحب العقوبات، مؤكداً أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق، والمصالح المشروعة لشركاتها.

وأضاف: “فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، دأبت الصين على تشجيع محادثات السلام وفرض رقابة صارمة على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج”، مشدداً على أنه لا ينبغي عرقلة أو التأثير على التبادلات والتعاون الطبيعي بين الصين وروسيا.

وكانت بريطانيا أعلنت في وقت سابق اليوم حزمة جديدة من العقوبات استهدفت سفن ما يعرف بـ”أسطول الظل” الروسي وشبكات مالية مرتبطة بموسكو، كما شملت إجراءات ضد موردين لمعدات عسكرية في دول عدة، بينها الصين وتايلاند وتركيا.

يشار إلى أن الصين أعلنت أكثر من مرة أنها تتبع سياسة متوازنة تجاه الأزمة الأوكرانية، وتدعو إلى تسوية النزاع عبر الحوار والمفاوضات، مع رفضها العقوبات الأحادية التي تستهدف الشركات الصينية.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أكدا في كانون الثاني الماضي، خلال لقائهما في بكين، ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتجاوز الخلافات التي شهدتها السنوات الماضية، في ظل الأوضاع الدولية الراهنة.