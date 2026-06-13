أوغندا تندد بقيود السفر المفروضة عليها بسبب فيروس إيبولا‎ ‎

كمبالا-سانا‏

نددت الحكومة الأوغندية بقيود السفر التي فرضتها بعض الدول ‏على مواطنيها بسبب تفشي فيروس إيبولا، معتبرة أن هذه ‏الإجراءات غير عادلة في ظل نجاح البلاد في الحد من انتشار ‏الفيروس.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤولة الثانية في وزارة الصحة ‏الأوغندية، ديانا أتوين، قولها في منشور عبر منصة إكس اليوم ‏السبت: إن أوغندا تعاملت بشفافية كاملة مع الأزمة الصحية منذ ‏بدايتها، مشيرة إلى أن السلطات الصحية سارعت إلى مشاركة ‏المعلومات واتخاذ إجراءات صارمة حالت دون انتقال العدوى ‏خارج حدود البلاد‎.‎

وفرضت عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وكندا، قيوداً على ‏دخول مواطني أوغندا، كما شملت الإجراءات مواطني الكونغو ‏الديمقراطية وجنوب السودان، في إطار التدابير الاحترازية لمنع ‏انتشار الفيروس‎.‎

في المقابل، لا يزال الوضع أكثر خطورة في جمهورية الكونغو ‌‏الديمقراطية، التي أعلنت في الـ 15 من أيار الماضي تفشياً جديداً لفيروس ‌‏إيبولا، هو السابع عشر في تاريخها ووفقاً لبيانات منظمة الصحة ‌‏العالمية، تم تسجيل أكثر من 676 إصابة و136 حالة وفاة جراء ‌‏المرض حتى الآن‎.‎

وكان مدير منظمة الصحة تيدروس أدانوم غيبريسوس أشاد الإثنين ‏الماضي بالاستراتيجية التي تبنتها أوغندا في تعاملها مع الفيروس، ‏لافتاً إلى “معدل وفيات أدنى من واحد في المئة‎”.

ويُعد فيروس إيبولا من الأمراض الفيروسية شديدة الخطورة، ‏وينتقل عبر المخالطة المباشرة للمصابين أو سوائل أجسامهم، وقد ‏تسبب في وفاة أكثر من 15 ألف شخص في القارة الأفريقية خلال ‏العقود الخمسة الماضية‎.‎