الاتحاد الأوروبي: اتفاق مبدئي لإنشاء مراكز خارجية لترحيل المهاجرين غير النظاميين

بروكسل-سانا

توصّل النواب الأوروبيون ودول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتشديد سياسة الهجرة في التكتل، مع إمكانية إقامة مراكز خارجية يُرحّل إليها المهاجرون غير النظاميين.

وذكرت وكالة فرانس برس، أن اتفاق التسوية الذي تم التوصل إليه مساء أمس يجب أن يخضع لتصويت نهائي في البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة ليتحول إلى تشريع، وينص على حزمة من الإجراءات لتسريع عمليات الترحيل، ويتيح للدول الراغبة في ذلك إنشاء مراكز خارج أوروبا لإعادة الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم إليها.

وبدأت دول أوروبية على غرار الدنمارك والنمسا وألمانيا البحث عن أماكن لإقامة هذه المراكز، كرواندا أو أوغندا أو أوزبكستان على سبيل المثال ، فيما شكّكت فرنسا في جدوى إقامة مراكز كهذه، وعارضتها إسبانيا، باعتبار أنها تنطوي على مخاطر انتهاك حقوق الإنسان.

ولا يعتبر إنشاء مراكز غير مرتبطة بالدول المنحدر منها المهاجرون طرحاً جديداً، فقد أجرت إيطاليا تجربة إقامة مركز في ألبانيا لاستقبال طالبي لجوء قبل دراسة طلباتهم، غير أن هذا المركز بقي فارغاً لفترة طويلة بسبب كثرة الطعون القضائية.