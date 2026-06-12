“نيويورك تايمز”: واشنطن تعتزم تخفيض طائراتها وسفنها الحربية المتاحة لعمليات الناتو في أوروبا

واشنطن-سانا

نقلت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الجمعة، عن مسؤولين أوروبيين كبيرين، أن الولايات المتحدة تعتزم إجراء تخفيض كبير في عدد الطائرات والسفن الحربية التي تتيحها لعمليات حلف شمال الأطلسي “الناتو” في أوروبا، في خطوة من شأنها الحد من قدرة الحلف على شن ضربات بعيدة المدى وإجراء عمليات المراقبة.

ونقلت رويترز عن الصحيفة قولها: إن الخطة الأمريكية تشمل خفض عدد الطائرات المقاتلة من طرازي إف-16 وإف-15إي من نحو 150 إلى 100 طائرة، وتقليص طائرات الاستطلاع البحري من 26 إلى 15 طائرة، فضلاً عن سحب جميع طائرات إعادة التزود بالوقود جواً التي أتاحتها واشنطن سابقاً لأوروبا، والبالغ عددها ثماني طائرات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة تتضمن كذلك إعادة نشر غواصة لإطلاق الصواريخ وحاملة طائرات، إلى جانب عدة سفن حربية وعشرات الطائرات الملحقة بمهام الحاملة، كما قد تُوجَّه إحدى مجموعتي قاذفات القنابل المخصصتين سابقاً للدفاع عن أوروبا إلى مهام في مواقع أخرى.

يشار إلى أن واشنطن أعلنت في الأول من أيار الماضي، أنها ستسحب نحو خمسة آلاف جندي من ألمانيا خلال عام، أي حوالي 15 بالمئة من القوات الأمريكية المتمركزة في أوروبا، كما ألغت قبل ذلك بأيام قراراً بإرسال قوة تضم أكثر من 4000 جندي إلى بولندا.

وفي السابع من أيار أعلن الرئيس الأمريكي أنه يفكر في الانسحاب من حلف شمال الأطلسي، بعدما رفضت دول أوروبية أعضاء في الحلف مشاركة بحريتها في فتح مضيق هرمز.