فيدان ونظيره الألماني يبحثان تطورات المنطقة والتحضير لقمة الناتو في أنقرة

أنقرة-سانا‏

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الألماني يوهان فاديفول العلاقات ‏الثنائية بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها ‏التحضيرات لقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها في العاصمة التركية أنقرة.‏

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية، وفق ما نقلته وكالة الأناضول، اليوم الخميس، ‏أن الاتصال الهاتفي بين الجانبين تطرق إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب مناقشة ‏ترتيبات القمة المرتقبة التي تستضيفها أنقرة يومي الـ 7 و الـ8 من تموز المقبل.‏

كما تناول الجانبان تطورات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران في إطار الجهود ‏الرامية إلى التوصل إلى وقف للحرب، وسط تباين في التوقعات بين التفاؤل الحذر وتعثر ‏بعض المسارات التفاوضية منذ بدء الهدنة في الـ8 من نيسان الماضي.‏

وتأتي هذه المحادثات في سياق حراك دبلوماسي متسارع قبيل قمة الناتو في أنقرة، وسط ‏تصاعد الاهتمام الدولي بالتصعيد في المنطقة وانعكاساته على أمنها واستقرارها، وفي ظل ‏استمرار الجهود الدولية لاحتواء تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية – الإيرانية على ‏الأمن الإقليمي ومسارات التفاوض بين واشنطن وطهران.‏