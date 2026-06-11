فيدان ونظيره الألماني يبحثان تطورات المنطقة والتحضير لقمة الناتو في أنقرة

أنقرة-سانا
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الألماني يوهان فاديفول العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التحضيرات لقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها في العاصمة التركية أنقرة.
وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية، وفق ما نقلته وكالة الأناضول، اليوم الخميس، أن الاتصال الهاتفي بين الجانبين تطرق إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب مناقشة ترتيبات القمة المرتقبة التي تستضيفها أنقرة يومي الـ 7 و الـ8 من تموز المقبل.
كما تناول الجانبان تطورات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف للحرب، وسط تباين في التوقعات بين التفاؤل الحذر وتعثر بعض المسارات التفاوضية منذ بدء الهدنة في الـ8 من نيسان الماضي.
وتأتي هذه المحادثات في سياق حراك دبلوماسي متسارع قبيل قمة الناتو في أنقرة، وسط تصاعد الاهتمام الدولي بالتصعيد في المنطقة وانعكاساته على أمنها واستقرارها، وفي ظل استمرار الجهود الدولية لاحتواء تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية – الإيرانية على الأمن الإقليمي ومسارات التفاوض بين واشنطن وطهران.