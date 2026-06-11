الكويت تغلق أجواءها مؤقتاً وتحول الرحلات بعد اعتداءات إيرانية

الكويت-سانا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، صباح اليوم الخميس، إغلاق الأجواء الكويتية مؤقتاً، وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة، في إطار إجراء احترازي يهدف إلى ضمان سلامة وأمن الملاحة الجوية والمسافرين.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن القرار جاء على خلفية الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها دولة الكويت، وما قد يترتب عليها من مخاطر محتملة على حركة الطيران المدني في المنطقة.

وأكدت أنها تتابع التطورات على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرةً إلى أن إعادة فتح الأجواء واستئناف الحركة الجوية سيتمان فور التأكد من انتهاء الحالة، وزوال أسباب الخطر، وفق تقييم الجهات المعنية.

ودعت الهيئة جميع المسافرين وشركات الطيران إلى متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عنها، والالتزام بالتعليمات والإرشادات ذات الصلة.

ويأتي هذا التطور بعد بيان سابق لـ رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي على منصة “إكس”، أعلنت فيه أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية اخترقت أجواء البلاد.