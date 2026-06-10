إنقاذ 21 شخصاً وفقدان ثلاثة هنود بهجوم على سفينة قبالة سواحل عمان

نيودلهي-سانا‏

أعلنت وزارة الخارجية الهندية اليوم الأربعاء فقدان ثلاثة من أفراد طاقم سفينة تجارية ‏وإنقاذ 21 آخرين، إثر هجوم تعرضت له قبالة سواحل سلطنة عمان.‏

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الوزارة قولها في بيان: “ندين الهجوم على السفينة ‏التجارية “سيتيبيلو” قبالة سواحل سلطنة عمان”، مضيفة: “إنّ السفارة الهندية تراقب ‏الوضع عن كثب وتنسّق مع السلطات العمانية في عمليات البحث والإنقاذ الجارية”.‏

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل شخص ‏وفقدان اثنين آخرين، جراء اندلاع حريق في غرفة محركات ناقلة نفط قبالة سواحل ‏سلطنة عمان قرب مضيق هرمز.‏

من جهتها، ذكرت شركة الأمن البحري البريطانية “فانغارد” أنها تلقت معلومات تفيد بأن ‏ناقلة النفط “سيتيبيلو” التي ترفع علم بالاو أرسلت نداء استغاثة يفيد بإصابة غرفة ‏محركاتها بمقذوف قبالة سواحل صحار في خليج عمان، ما أدى إلى اندلاع حريق على ‏متنها.‏