إنقاذ 21 شخصاً وفقدان ثلاثة هنود بهجوم على سفينة قبالة سواحل عمان

نيودلهي-سانا
أعلنت وزارة الخارجية الهندية اليوم الأربعاء فقدان ثلاثة من أفراد طاقم سفينة تجارية وإنقاذ 21 آخرين، إثر هجوم تعرضت له قبالة سواحل سلطنة عمان.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الوزارة قولها في بيان: “ندين الهجوم على السفينة التجارية “سيتيبيلو” قبالة سواحل سلطنة عمان”، مضيفة: “إنّ السفارة الهندية تراقب الوضع عن كثب وتنسّق مع السلطات العمانية في عمليات البحث والإنقاذ الجارية”.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل شخص وفقدان اثنين آخرين، جراء اندلاع حريق في غرفة محركات ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان قرب مضيق هرمز.
من جهتها، ذكرت شركة الأمن البحري البريطانية “فانغارد” أنها تلقت معلومات تفيد بأن ناقلة النفط “سيتيبيلو” التي ترفع علم بالاو أرسلت نداء استغاثة يفيد بإصابة غرفة محركاتها بمقذوف قبالة سواحل صحار في خليج عمان، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.