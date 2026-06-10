أردوغان: مشاركة ترامب في قمة الناتو بأنقرة خطوة مهمة لاستقرار الحلف

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” المقررة في العاصمة التركية أنقرة الشهر المقبل تمثل خطوة مهمة لاستقرار الحلف.

ونقلت وكالة فرانس برس عن أردوغان قوله خلال لقائه نواباً من حزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم الأربعاء: “إن الإعلان عن حضور الرئيس الأمريكي ترامب القمة شخصياً هو خطوة مهمة لاستقرار الحلف”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن الأسبوع الماضي أن ترامب سيشارك شخصياً في قمة حلف شمال الأطلسي، التي ستعقد في أنقرة يومي الـ 7 و الـ 8 من تموز المقبل، بمشاركة الدول الأعضاء الـ32 في الحلف.

يشار إلى أن ترامب كان قد وجّه في مناسبات عدة انتقادات لحلف الناتو، داعياً الدول الأعضاء إلى زيادة مساهماتها في ميزانية الدفاع داخل الحلف.