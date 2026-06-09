مقتل 14 مسلحاً بعمليات أمنية للجيش الباكستاني جنوب غرب البلاد

باكستان مقتل 14 مسلحاً بعمليات أمنية للجيش الباكستاني جنوب غرب البلاد

إسلام آباد-سانا

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الثلاثاء، القضاء على 14 مسلحاً خلال عملية أمنية في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن إدارة العلاقات العامة للجيش قولها في بيان، إن معلومات استخباراتية أفادت بوجود مسلحين في منطقة نال التابعة لمقاطعة خضدار في إقليم بلوشستان، كانوا يخططون لشن هجمات على مركز شرطة وعدد من المصارف في المنطقة.

وأضاف البيان، إن العملية شهدت تبادلاً كثيفاً لإطلاق النار، أسفر عن مقتل 14 مسلحاً وإصابة عدد آخر منهم، إضافة إلى تدمير أربع مركبات كانت تستخدمها المجموعة المسلحة، ولفت إلى مقتل أحد الجنود الباكستانيين خلال المواجهات.

وأمس قُتل 27 مسلحاً في عمليات نفذتها القوات الباكستانية، في منطقة ميرانشاه التابعة لمديرية شمال وزيرستان في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

وتواصل القوات الباكستانية عملياتها منذ سنوات للقضاء على جماعات مسلحة تتحصن بحدودها الجبلية، وتشن بين الحين والآخر هجمات متفرقة داخل البلاد.

موسّع- فقدان أكثر من 140 شخصاً جراء استهداف سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
مقتل 21 شخصاً في مواجهات مع قطاع طرق شمال نيجيريا
الصين وباكستان تعلنان 5 مقترحات لوقف الحرب واستعادة السلام والاستقرار في الخليج والشرق الأوسط
الصين تطلق صاروخاً وعلى متنه ثلاثة أقمار صناعية
لبنان وإسرائيل على خط تفاوض مفصلي.. وإيران تحت ضغط الحصار والعقوبات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك