مقتل 14 مسلحاً بعمليات أمنية للجيش الباكستاني جنوب غرب البلاد

إسلام آباد-سانا



أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الثلاثاء، القضاء على 14 مسلحاً خلال عملية أمنية في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن إدارة العلاقات العامة للجيش قولها في بيان، إن معلومات استخباراتية أفادت بوجود مسلحين في منطقة نال التابعة لمقاطعة خضدار في إقليم بلوشستان، كانوا يخططون لشن هجمات على مركز شرطة وعدد من المصارف في المنطقة.



وأضاف البيان، إن العملية شهدت تبادلاً كثيفاً لإطلاق النار، أسفر عن مقتل 14 مسلحاً وإصابة عدد آخر منهم، إضافة إلى تدمير أربع مركبات كانت تستخدمها المجموعة المسلحة، ولفت إلى مقتل أحد الجنود الباكستانيين خلال المواجهات.



وأمس قُتل 27 مسلحاً في عمليات نفذتها القوات الباكستانية، في منطقة ميرانشاه التابعة لمديرية شمال وزيرستان في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.



وتواصل القوات الباكستانية عملياتها منذ سنوات للقضاء على جماعات مسلحة تتحصن بحدودها الجبلية، وتشن بين الحين والآخر هجمات متفرقة داخل البلاد.