ثلاث سفن تتعرض لهجوم إيراني في مضيق هرمز بينها سفينتان تابعتان لأكبر شركة شحن في العالم

لندن-سانا

كشف موقع “Seatrade Maritime News” سي تريد ماريتايم نيوز المتخصص في الشؤون البحرية عن تعرض 3 سفن شحن لهجوم في مضيق هرمز من قبل “الحرس الثوري الإيراني” خلال الساعات القليلة الماضية، بينها سفينتان تابعتان لأكبر شركة شحن في العالم، هي شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة ” إم إس سي”.

ووفقاً لـ “سي تريد ماريتايم نيوز” تعرضت سفينة “EPAMINODAS” إيبامينونداس” لهجوم من قبل “الحرس الثوري الإيراني” على بعد ١٥ ميلاً بحرياً شمال شرق عُمان، ما ألحق بها أضراراً جسيمة، كما تعرضت سفينتا ” MSC-FRANCESCA” “إم إس سي فرانشيسكا” و”Eurphoria ” يورفوريا لإطلاق نار في المضيق، مشيرة إلى أن السفن الثلاث تابعة لشركة “MSC ” إما عن طريق التأجير أو الملكية.

وأوضح الموقع أن سفينة “إم إس سي فرانشيسكا” التي ترفع علم بنما تعرضت لإطلاق نار على بعد نحو 6 أميال بحرية من سواحل إيران أثناء عبورها المضيق، ووفقاً لقبطان السفينة فإن الحادث تسبب بأضرار لهيكلها ومقصوراتها.

وكانت سفينتا “إم إس سي فرانشيسكا” و”إم إس سي إيبامينونداس” إلى جانب 4 سفن أخرى عالقة في الخليج منذ ما قبل اندلاع الحرب، في حين أن سفناً أخرى هي “إم إس سي كلارا” و”إم إس سي غريس” و”إم إس سي مارغريت 13″ و”إم إس سي مادلين” أصبحت الآن في الجانب الشرقي من بحر العرب بأمان، وذلك وفقاً لبيانات أجهزة التتبع التي حللتها شركة البيانات البحرية “لاينرليتيكا”.

وقامت السفن الـ 4 بإيقاف أجهزة التتبع الخاصة بها لإخفاء مواقعها أثناء عبورها الرحلة الخطرة، كما تمكنت سفينتا حاويات أخريات من الخروج أيضاً.

وأعلنت إيران احتجازها لسفينتي “إيبامينونداس” و”إم إس سي فرانشيسكا” زاعمة أنهما عرضتا الأمن البحري للخطر من خلال العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة والتلاعب بأنظمة الملاحة.

ويظهر نظام التتبع الآلي أن السفينتين كانتا ثابتتين على بعد أميال قليلة غرب مدينة سيريك الساحلية بمحافظة هرمزغان جنوب إيران.

وفي حادثة منفصلة، ذكرت منظمة النقل البحري البريطانية “UKMTO” أن قبطان سفينة شحن أبلغ عن تعرضها لإطلاق نار، مؤكداً أنها توقفت، وأن الطاقم بخير ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار لحقت بالسفينة.

ووفقاً لشركة الأمن البحري “فانغارد تك” كانت سفينة “يورفوريا” التي ترفع علم بنما على بعد 8 أميال بحرية غرب إيران وقت الهجوم.

وأفادت شركة البيانات البحرية “لينرليتيكا” بأن سفينتي “إيبامينونداس” و”إم إس سي فرانشيسكا” كانت اثنتين من 6 سفن تابعة لشركة “إم إس سي” تمكنت من الإبحار عبر المضيق مع إيقاف تشغيل نظام التعرف الآلي.

ومع تصاعد الهجمات على السفن في مضيق هرمز حذرت منظمة التجارة البحرية البريطانية من وجود نشاطات مكثفة في منطقة المضيق ودعت السفن إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

ويقع مقر شركة “إم إس سي” في سويسرا، وتنقل سفنها نحو 20% من إجمالي البضائع التي يتم شحنها بحراً على مستوى العالم.

وتتصاعد المخاوف الدولية من تداعيات إغلاق مضيق هرمز واستمرار القيود على الملاحة في أحد أهم الممرات الحيوية في العالم، ورغم سريان وقف إطلاق النار لا تزال حالة الغموض تكتنف حركة الملاحة عبر المضيق، إذ أفادت مصادر بأن حجم العبور لا يمثل سوى جزء محدود من عدد السفن التي كانت تمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب.