لبنان وباكستان يتفقان على تعزيز التعاون العسكري بينهما

لبنان وباكستان لبنان وباكستان يتفقان على تعزيز التعاون العسكري بينهما

إسلام أباد-سانا

بحث قائدا الجيشين اللبناني رودولف هيكل والباكستاني عاصم منير اليوم الثلاثاء، آفاق التعاون الدفاعي بين لبنان وباكستان، وآفاق تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الجيش الباكستاني قوله في بيان: إنّ هيكل ومنير ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك، والبيئة الأمنية الإقليمية المتطوّرة، والتعاون الدفاعي، واتفقا على تعزيز التعاون العسكري بين بلديهما، في وقت لا يزال الاتفاق الأميركي الإيراني لوضع حدّ للحرب في الشرق الأوسط متعذّراً.

وأشار البيان إلى أن منير “شدّد على التزام الجيش الباكستاني بتوسيع التعاون الدفاعي مع القوات المسلحة اللبنانية”.

وتؤدي باكستان دور الوسيط في المباحثات الأميركية الإيرانية الهادفة إلى إنهاء الحرب في المنطقة، فيما تتمسّك إيران بأن يشمل أيّ اتفاق مع واشنطن وقفَ الحرب المستمرّة في لبنان بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من طهران، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تصرّ على فصل المسارَين.

وقال مصدر مطلع على مضمون الزيارة: إن “لبنان جزء أساسي من المفاوضات” بين إيران والولايات المتحدة.

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