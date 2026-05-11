مقتل سبعة أشخاص وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل سبعة أشخاص، وأصيب آخرون اليوم الإثنين، جراء سلسلة غارات شنها الطيران الإسرائيلي على بلدات عدة في جنوب لبنان، في إطار التصعيد المتواصل على الجنوب اللبناني.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة عبا في قضاء النبطية، ما أدى إلى مقتل امرأة عجوز وحفيدها، بعد تدمير المنزل الذي كانا داخله، كما أصيب أربعة أشخاص آخرين بينهم والدة الطفل.

وفي بلدة جرجوع، تعرض منزل لغارة إسرائيلية أدت إلى مقتل شقيقين، وإصابة شقيقهما.

كما نفذت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على سيارة في بلدة حاريص بقضاء بنت جبيل، ما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة شقيقه.

وفي بلدة زبدين بقضاء النبطية، قتل عاملان، إثر استهداف سيارة تابعة للبلدية بصاروخين موجهين من طائرة إسرائيلية، أثناء قيامهما بتوزيع الخبز على الأهالي في البلدة.

وواصل الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته مستهدفاً بلدات القليلة وزبقين في قضاء صور، إضافة إلى كفرجوز، حيث دُمر مبنى قرب المصلى جراء غارة جوية.

كما تعرضت بلدات تول وكفررمان ويحمر الشقيف وكفرتبنيت وشوكين وعبا لغارات متفرقة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال مناطق يحمر أرنون والنبطية الفوقا وميفدون.

وتواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني عمليات البحث ورفع الأنقاض وإخلاء المصابين، في ظل استمرار التحليق المكثف للطيران الإسرائيلي فوق مناطق الجنوب.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي، وحتى الـ 10 من الشهر الجاري، إلى 2846 قتيلاً، بالتزامن مع مواصلة إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان.