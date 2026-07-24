مقتل 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

قُتل أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح اليوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مستوطنين قرية تل جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن مستوطنين اقتحموا القرية بحماية جنود الاحتلال واعتدوا على عدد من المنازل، وعندما حاول الأهالي التصدي لهم أطلق الجنود الرصاص باتجاههم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن 4 فلسطينيين قتلوا وأصيب 4 آخرون برصاص قوات الاحتلال، بينهم 3 بحالة حرجة، مضيفةً: إن 86 فلسطينياً قتلوا منذ بداية العام الجاري بينهم 21 برصاص المستوطنين.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينياً خلال اقتحامها بلدتي سالم وبيت فوريك شرق نابلس، ومنطقة حرش السعادة في جنين، فيما اقتحمت القوات بلدة بدو وقطنة في القدس المحتلة وسط إطلاق قنابل الغاز السام، كما عززت انتشارها العسكري في طوباس وداهمت عشرات المنازل.

وقتل فلسطينيان أحدهما طفل أمس الخميس برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، فيما اعتقل 22 فلسطينياً خلال مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة.