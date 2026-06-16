باريس-سانا
دعا قادة دول مجموعة السبع، المجتمعون في قمة إيفيان بفرنسا، اليوم الثلاثاء، إلى استجابة قوية ومنسقة لاحتواء تفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، مؤكدين أن الوباء لم يبلغ ذروته بعد وقد يستمر لمدة عام إضافي.
ودعا بيان مشترك لقادة دول مجموعة السبع نشر على منصة إكس: إلى استجابة قوية ومنسقة لمواجهة المخاطر التي تشكلها عودة تفشي فيروس إيبولا على الأمن الصحي في الكونغو الديمقراطية وأوغندا، والعمل على منع انتشار الوباء على المستوى العالمي.
وأكدت الدول السبع في بيانها أنها “مصممة على توفير وحشد وسائل الدعم اللازمة لاستجابة عالمية منسقة، بما يسهم في تطوير اللقاحات ووسائل التشخيص والعلاجات المتخصصة وضمان توفيرها بصورة فعالة”، خلال الأشهر المقبلة.
كما أعلنت الدول السبع أن الولايات المتحدة ستنظم اجتماعاً لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين، لمناقشة مواصلة العمل الجماعي، وضمان توفير دعم مالي أوسع للتعامل مع هذه الحالة الطارئة في مجال الصحة العامة.
وكانت الكونغو الديمقراطية أعلنت في الـ 15 من أيار الماضي تفشي فيروس إيبولا، للمرة السابعة عشرة في هذه الدولة الإفريقية التي يزيد عدد سكانها على 100 مليون نسمة، فيما أطلقت منظمة الصحة العالمية حالة التأهب الصحي الدولية بعد يومين من الإعلان.
مجموعة السبع تحذر من خطر اتساع نطاق وباء إيبولا في الكونغو الديمقراطية
باريس-سانا