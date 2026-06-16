مجموعة السبع تحذر من خطر اتساع نطاق وباء إيبولا في الكونغو ‏الديمقراطية

باريس-سانا

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دعا قادة دول مجموعة السبع، المجتمعون في قمة إيفيان بفرنسا، ‏اليوم الثلاثاء، إلى استجابة قوية ومنسقة لاحتواء تفشي فيروس ‏الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، مؤكدين أن ‏الوباء لم يبلغ ذروته بعد وقد يستمر لمدة عام إضافي‎.‎

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ودعا بيان مشترك لقادة دول مجموعة السبع نشر على منصة إكس: ‏إلى استجابة قوية ومنسقة لمواجهة المخاطر التي تشكلها عودة ‏تفشي فيروس إيبولا على الأمن الصحي في الكونغو الديمقراطية ‏وأوغندا، ‏والعمل على منع انتشار الوباء على المستوى العالمي.‏

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وأكدت الدول السبع في بيانها أنها “مصممة على توفير وحشد ‏وسائل الدعم اللازمة لاستجابة عالمية منسقة، بما يسهم في تطوير ‏اللقاحات ووسائل التشخيص والعلاجات المتخصصة وضمان ‏توفيرها بصورة فعالة”، خلال الأشهر المقبلة‎.‎

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كما أعلنت الدول السبع أن الولايات المتحدة ستنظم اجتماعاً لوزراء ‏خارجية دول مجموعة العشرين، لمناقشة مواصلة العمل الجماعي، ‏وضمان توفير دعم مالي أوسع للتعامل مع هذه الحالة الطارئة في ‏مجال الصحة العامة‎.‎

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وكانت الكونغو الديمقراطية أعلنت في الـ 15 من أيار الماضي ‏تفشي فيروس إيبولا، للمرة السابعة عشرة في هذه الدولة الإفريقية ‏التي يزيد عدد سكانها على 100 مليون نسمة، فيما أطلقت منظمة ‏الصحة العالمية حالة التأهب الصحي الدولية بعد يومين من ‏الإعلان‎.‎