سوريا تُهنئ الجزائر بعيد الثورة وتؤكد حرصها على تعزيز أواصر التعاون

دمشق-سانا



تقدمت الجمهورية العربية السورية بأحر التهاني والتبريكات إلى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة، حكومة وشعباً بمناسبة عيد الثورة الجزائرية.



وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الأحد، عن تمنياتها لجمهورية الجزائر بدوام الأمن والاستقرار، مؤكدةً حرصها على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.



وأحيت الجزائر اليوم الأحد، الذكرى الثانية ‏والسبعين ‏لاندلاع ثورة التحرير عام 1954، التي شكلت محطة مفصلية ‏في تاريخ البلاد ‏ونضال شعبها ضد الاستعمار الفرنسي، وصولاً إلى نيل ‏استقلالها عام 1962.‏



