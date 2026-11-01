الأحد 1 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: سوريا تُهنئ الجزائر بعيد الثورة وتؤكد حرصها على تعزيز أواصر التعاون
بحث
بحث
sana-logo-mobile

سوريا تُهنئ الجزائر بعيد الثورة وتؤكد حرصها على تعزيز أواصر التعاون

2N4A3703 Copy سوريا تُهنئ الجزائر بعيد الثورة وتؤكد حرصها على تعزيز أواصر التعاون
وزارة الخارجية السورية-دمشق-سانا

دمشق-سانا
 
تقدمت الجمهورية العربية السورية بأحر التهاني والتبريكات إلى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة، حكومة وشعباً بمناسبة عيد الثورة الجزائرية.
 
وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الأحد، عن تمنياتها لجمهورية الجزائر بدوام الأمن والاستقرار، مؤكدةً حرصها على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
 
وأحيت الجزائر اليوم الأحد، الذكرى الثانية ‏والسبعين ‏لاندلاع ثورة التحرير عام 1954، التي شكلت محطة مفصلية ‏في تاريخ البلاد ‏ونضال شعبها ضد الاستعمار الفرنسي، وصولاً إلى نيل ‏استقلالها عام 1962.‏

photo 2026 11 01 18 04 17 سوريا تُهنئ الجزائر بعيد الثورة وتؤكد حرصها على تعزيز أواصر التعاون


 

مصر تجدد موقفها الداعم لوحدة وسيادة سوريا في مباحثات مع المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي في باريس سبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين
فرنسا تدين الهجوم الإرهابي في تدمر وتدعو لتعاون دولي مع سوريا لمكافحة الإرهاب
سوريا تدين استهداف ميليشيا الحوثي منشآت حيوية وأعياناً مدنية في السعودية
رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء الإسرائيلي على جنوب سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك