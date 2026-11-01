وزير الدفاع يزور جامعة تميم بن حمد آل ثاني للعلوم العسكرية والتقنية في قطر

‏الدوحة-سانا



أجرى وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، يرافقه رئيس الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية الدكتور محمد وائل الخالد والوفد المرافق، زيارة إلى جامعة تميم بن حمد آل ثاني للعلوم العسكرية والتقنية في قطر.



والتقى اللواء أبو قصرة مسؤولي الجامعة، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال العلوم العسكرية.



وكان وزير الدفاع التقى في وقت سابق اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث معه التطورات الإقليمية والدولية، وعدداً من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.