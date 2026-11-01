مباحثات سورية عراقية لتطوير التعاون المائي وتنسيق إدارة الموارد

دمشق-سانا



بحث وزير الطاقة محمد البشير مع وفد من وزارة الموارد المائية العراقية برئاسة الوكيل الفني للوزارة حسين عبد الأمير بكّه، سبل تطوير التعاون المائي بين سوريا والعراق، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في التعامل مع التحديات المرتبطة بإدارة الموارد المائية.



وذكرت الوزارة، اليوم الأحد، ‏أن اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، تناول توسيع مجالات التعاون الفني وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالواقع المائي، ولا سيما في حوض نهر الفرات بما يعزز العمل المشترك، ويدعم التنسيق المستمر بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واقع نهر الفرات وآخر المستجدات المائية

كما بحث معاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد، مع الوفد العراقي، واقع نهر الفرات وآخر المستجدات المائية في البلدين، وسبل تبادل البيانات الهيدرولوجية، وتفعيل محطات القياس المشتركة على النهر، بما يعزز تبادل المعلومات ويساعد على متابعة التغيرات في الواردات المائية.



وناقش الجانبان آليات التنسيق المشترك بين البلدين مع الجمهورية التركية، واستئناف وتفعيل عمل اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة بين سوريا والعراق وتركيا، إضافة إلى برامج التدريب وتبادل الخبرات الفنية في مجال إدارة الموارد المائية.

حضر الاجتماعين من الجانب السوري، مدير إدارة تنظيم قطاع المياه في وزارة الطاقة عبادة مبيض، ومدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي طاهر العمر، ومدير عام الهيئة العامة للموارد المائية أحمد الكوان، ومدير عام المؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور، ومدير مديرية التعاون الدولي في الوزارة فراس كردوش.



وضم الوفد العراقي، مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات الدكتور وسام عبيد، ومدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية علي راضي ثامر، ومدير سد حديثة علي صالح شلال، إضافة إلى بعض المسؤولين المتخصصين في وزارة الموارد المائية العراقية.



وكانت وزارتا الطاقة السورية والموارد المائية العراقية، وقعتا في الــ 25 من حزيران الماضي، محضراً فنياً للتعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة وتبادل البيانات والمعلومات الفنية، وذلك في ختام اجتماع فني ثنائي بالعاصمة بغداد.



