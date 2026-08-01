ملك الأردن ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان استعادة الاستقرار بالمنطقة

مكالمة هاتفية موقع بدون توصيف وأسماء ملك الأردن ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان استعادة الاستقرار بالمنطقة

عمان-سانا

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني اليوم السبت خلال اتصال هاتفي مع رئيس ‏الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن الملك الأردني أكد خلال الاتصال أهمية تكثيف التحركات الدولية لإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتاً إلى استمرار الأردن باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه.

كما شدد على ضرورة وقف التصعيد الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.

وكان الملك الأردني عبد الله الثاني بحث أمس الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس ‏الوزراء الكندي مارك كارني، آخر التطورات الإقليمية والدولية وسبل خفض التصعيد ‏في المنطقة‎.‎

وتأتي هذه الاتصالات في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في المنطقة، على ‏خلفية استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتدهور الأوضاع في الضفة ‏الغربية، إلى جانب الاعتداءات الإيرانية المتكررة على عدد من الدول العربية، وما ‏تفرضه هذه التطورات من تحديات متزايدة على الأمن والاستقرار الإقليمي.‏

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