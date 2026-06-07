السعودية تستضيف أعمال الدورة الـ39 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الخميس المقبل

الرياض-سانا

تستضيف المملكة العربية السعودية أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، الذي ينظمه مجلس الشورى والاتحاد البرلماني العربي، من الـ 10 إلى الـ 11 من حزيران الحالي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم الأحد، أن رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أكد أن “رعاية المملكة لأعمال هذه الدورة تعكس حرصها على تعزيز التعاون العربي المشترك، وإبراز الدور الفاعل لأهمية التضامن العربي، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، وما توليه من اهتمام بتحقيق التنمية والازدهار لشعوب العالم العربي”.

وقال رئيس مجلس الشورى: “إن العمل العربي المشترك يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الراهنة، ومنطلقاً مهماً لتوحيد المواقف وتنسيق الجهود البرلمانية؛ بما يُسهم في تعزيز الاستقرار، وحماية المصالح العربية المشتركة، وتفعيل دور البرلمانات في دعم مسارات التنمية، وترسيخ قيم الحوار والتكامل بين الدول العربية”.

وأعرب عن تطلع مجلس الشورى إلى أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم العمل البرلماني العربي المشترك، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بوصفها أداة فاعلة لخدمة القضايا العربية إقليمياً ودولياً.

ويشارك في المؤتمر رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، وممثلو عددٍ من المنظمات.

يذكر أن المؤتمر الـ 38 للاتحاد البرلماني العربي، انعقد العام الماضي في العاصمة الجزائرية، تحت شعار “دور الاتحاد البرلماني العربي في ظل التغيرات الإقليمية والدولية”.