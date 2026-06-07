مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة في إطلاق نار بالأراضي المحتلة

erv7B5T8 3 4 مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة في إطلاق نار بالأراضي المحتلة

القدس-سانا

قُتل مستوطن وأُصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة اليوم الأحد، في هجوم إطلاق نار استهدف مستوطنين في عدة مواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة قرب الضفة الغربية.

وأفادت وكالة رويترز بأن الهجوم الذي وقع في ثلاث مناطق منفصلة في الأراضي المحتلة، أسفر عن مقتل شخص في الثلاثينيات من عمره، في حين أصيب خمسة آخرون، بينهم اثنان وُصفت إصابتهما بـ “الخطيرة”.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية تمكنت من تحييد منفذي الهجوم دون ذكر تفاصيل إضافية، فيما استمرت عمليات التمشيط والتحقيق في ملابسات الحادثة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إنه أجرى تقييماً ⁠أمنياً، مؤكداً متابعته “هجوم إطلاق الرصاص المميت”.

وتشكل الحادثة التي ليست الأولى من نوعها جرس إنذار داخل الأوساط الإسرائيلية، وترى فيها خطراً وجودياً.

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