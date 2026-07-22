بلغاريا تسمح بنشر طائرات أمريكية للتزود بالوقود جواً

image 7 بلغاريا تسمح بنشر طائرات أمريكية للتزود بالوقود جواً

صوفيا-سانا

صوّت البرلمان البلغاري اليوم الأربعاء، لصالح السماح للولايات المتحدة بنشر طائرات التزوّد بالوقود جواً داخل البلاد، في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات في إطار الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

وجاء القرار بناءً على طلب تقدّمت به واشنطن يوم الجمعة الماضي، وحصل على تأييد 136 نائباً مقابل رفض 13 وامتناع اثنين عن التصويت.

ونقلت رويترز عن رئيس الوزراء البلغاري رومن راديف قوله: “إن الأراضي البلغارية لن تُستخدم لشن هجمات على إيران”، مبيناً أن “طائرات التزوّد بالوقود هذه ستستخدم حصراً لمهام لوجيستية وللتزوّد بالوقود أثناء التحليق خارج المجال الجوي البلغاري”.

وبموجب التفويض الجديد، ستسمح بلغاريا بنشر ما يصل إلى 8 طائرات من طراز ” KC‑135 “، وما يصل إلى 250 عسكرياً لدعم العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط، على أن تتمركز في قاعدة “بيزمر” الجوية جنوب شرق البلاد بين 24 تموز الجاري والأول من تشرين الأول المقبل.

ويأتي هذا التطور بعد انتقادات شديدة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحلف شمال الأطلسي، متهماً أعضاءه بعدم تقديم الدعم الكافي للولايات المتحدة في الحرب التي اندلعت في نهاية شباط الماضي.

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