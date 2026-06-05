ولي العهد السعودي والرئيس اللبناني يبحثان هاتفياً التطورات في لبنان والمنطقة

مكالمة هاتفية موقع بدون توصيف وأسماء 1 ولي العهد السعودي والرئيس اللبناني يبحثان هاتفياً التطورات في لبنان والمنطقة

الرياض-سانا

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الجمعة، التطورات في لبنان والمنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الجانبين بحثا خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بمبادرة من الرئيس اللبناني، آخر التطورات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة، والمساعي الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار.

وأعرب الرئيس عون عن تقديره البالغ لمواقف المملكة العربية السعودية تجاه لبنان، ودعمها لجهود إحلال الاستقرار والسلام في المنطقة.

وكان ولي العهد السعودي والرئيس اللبناني بحثا في اتصال مماثل خلال شهر نيسان الماضي، مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

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