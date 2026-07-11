السعودية وباكستان تؤكدان دعم الوساطة وعودة المحادثات الأمريكية الإيرانية ‏للتوصل لحلول سلمية

الرياض-سانا
أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، ضرورة دعم الوساطة وعودة المحادثات الأمريكية الإيرانية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، التطورات الأخيرة في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة، وأكدا ضرورة احتواء التوترات، وبذل الجهود اللازمة للتوصل إلى حلول سلمية وشاملة تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف بحث أمس الجمعة في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة، بينما بحث ابن فرحان في وقت سابق اليوم، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو الأوضاع الراهنة في المنطقة.