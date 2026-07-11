السعودية وباكستان تؤكدان دعم الوساطة وعودة المحادثات الأمريكية الإيرانية ‏للتوصل لحلول سلمية

الرياض-سانا‏

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله ونظيره ‏الباكستاني محمد إسحاق دار، ضرورة دعم الوساطة وعودة المحادثات الأمريكية ‏الإيرانية.‏

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، ‏التطورات الأخيرة في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة، وأكدا ضرورة ‏احتواء التوترات، وبذل الجهود اللازمة للتوصل إلى حلول سلمية وشاملة تعزز ‏الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.‏

وكان رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف بحث أمس الجمعة في اتصال ‏هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المستجدات الإقليمية والدولية، ‏والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة، بينما بحث ابن فرحان في وقت ‏سابق اليوم، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو الأوضاع ‏الراهنة في المنطقة.‏