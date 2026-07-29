ترحيب إيطالي سعودي بنتائج اجتماعات “التحالف العالمي من أجل حل الدولتين”

روما-سانا

رحبت إيطاليا والسعودية بنتائج اجتماعات “التحالف العالمي من أجل حل الدولتين”، التي استضافتها العاصمة الإيطالية روما أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء.

ووفقاً لوكالة ” آكي” الإيطالية، أعرب كل من وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في بيان مشترك، عن “دعمهما لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 والخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة وتحقيق سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين”.

وجدد الوزيران تأكيدهما على “ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، دون عوائق، والشروع في أنشطة التعافي المبكر”.

وأدان البيان المشترك “تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية”، مؤكدين على “الحاجة المُلحة لحماية السكان الفلسطينيين”.

كما شدد الوزيران على “معارضتهما لأي شكل من أشكال الضم، سواء كان جزئياً أو كلياً أو بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، وللتهجير القسري للفلسطينيين”.

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد القرار 2803 في تشرين الثاني 2025، ورحب فيه بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، بما في ذلك تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، وإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة إعمار القطاع، كما يشير القرار إلى تهيئة مسار موثوق يتيح للشعب الفلسطيني تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.

يشار إلى أن “التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين” مبادرة دبلوماسية أطلقتها السعودية وفرنسا ودول أخرى خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول 2024، بهدف حشد الدعم الدولي لإقامة دولة فلسطينية وإنهاء الحرب.