الدفاع الكويتية: اعتراض 13 صاروخاً باليستياً و17 طائرة مسيّرة داخل المجال الجوي للبلاد

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة رصدت وتعاملت مع 13 صاروخاً باليستياً و17 طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، فوق عدد من المناطق السكنية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، قوله خلال إيجاز إعلامي حول التطورات الراهنة والأحداث العملياتية في ظل الاعتداءات الإيرانية على الكويت: إن منظومات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة تمكنت من رصد واعتراض الأهداف المعادية، والتعامل معها وفق الإجراءات العسكرية المعتمدة.

وأوضح العطوان أن عمليات الاعتراض أسفرت عن سقوط بعض الشظايا في عدد من المناطق، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تتابع الموقف، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وأكد استمرار القوات المسلحة في تنفيذ مهامها الدفاعية، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن الكويت وسلامة أراضيها.

وأصيب عدد من الأشخاص في وقت سابق اليوم، جراء اعتداء إيراني استهدف ‏مطار الكويت الدولي، كما تمكنت البحرين من اعتراض وتدمير عدد من ‏الصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت أرجاء البلاد.‏