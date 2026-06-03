المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتحرك دولي عاجل لوقف التوسع ‏الاستيطاني في الضفة

القدس المحتلة-سانا ‏

دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح اليوم الأربعاء المجتمع ‏الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهما، واتخاذ إجراءات عملية ‏وفورية لوقف سياسة الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني في ‏الضفة الغربية، ومحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها المتواصلة التي ‏تقوض فرص السلام وتكرّس واقع الاحتلال والتمييز.‏

وأكد فتوح وفق وكالة وفا الفلسطينية أن قرار إسرائيل الاستيلاء على 42 ‏دونماً من أراضي قرية تياسير شرق طوباس، بذريعة الأغراض العسكرية، ‏يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تحظر ‏مصادرة الأراضي أو تغيير طابعها القانوني والديمغرافي.‏

وأشار إلى أن ما يسمى بـ “الأغراض العسكرية” ليس سوى غطاء لسياسة ‏استيطانية متسارعة، تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية، ‏ضمن نهج ممنهج يقوم على الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني ‏والتضييق على المواطنين الفلسطينيين ودفعهم إلى الرحيل.‏

وأضاف: إن إسرائيل تستغل حالة عدم الاستقرار الإقليمي والانشغال الدولي ‏بالأزمات الجارية لتسريع مخططاتها الاستعمارية، وتصعيد انتهاكاتها بحق ‏الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.‏

وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الأحد الماضي، أن سلطات الاحتلال ‏الإسرائيلي تدفع بمخططات لبناء 2721 وحدة استيطانية جديدة في الضفة ‏الغربية.‏