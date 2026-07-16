قطر تنفي تقارير إسرائيلية تزعم موافقتها على المشاركة في عمل عسكري ضد إيران

الدوحة-سانا

نفت قطر اليوم الخميس صحة تقارير إعلامية إسرائيلية زعمت موافقتها على المشاركة في عمل عسكري ضد إيران، مؤكدة رفضها الانجرار إلى أي صراع في المنطقة أو المساس بدورها المحوري في جهود الوساطة.

وقال مكتب الإعلام الدولي القطري في بيان نشر على منصة إكس: إن “دولة قطر ترفض بشكل قاطع التقارير الباطلة التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية وادعت فيها موافقتها على المشاركة في عمل عسكري ضد إيران”.

وأضاف البيان: إن “هذه الادعاءات يروّج لها أفراد يسعون إلى جر قطر إلى الصراع وتقويض دورها في الوساطة ودفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد والفوضى”.

وأكد المكتب أن مسؤولين قطريين شددوا مراراً، منذ اندلاع الصراع، على أن قطر لم ولن تشارك في أي عمل عسكري ضد أي من دول الجوار، وأن الدوحة لن تسمح لهذه الادعاءات المضللة بتقويض جهودها الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع.

وأشار إلى أن قطر ستواصل جهودها، بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين، للتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام يعالج شواغل جميع الأطراف المعنية.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أكدت وزارة الخارجية القطرية أن استمرار الاعتداءات الإيرانية المتكررة على عدد من الدول العربية، يهدد أمن المنطقة واستقرارها، مشددة على ضرورة تغليب الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد لتجنيب المنطقة مزيداً من التوتر.