مقتل ستة جنود بنغلادشيين في هجوم بطائرة مسيّرة على بعثة أممية في السودان

الخرطوم-سانا

قُتل ستة جنود وأصيب ستة آخرون جراء هجوم بطائرة مسيّرة استهدف قاعدة تابعة لبعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي (يونيسفا) في مدينة كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان جنوب السودان.

وأوضحت البعثة في بيان نقلته وكالة “فرانس برس” أن جميع الضحايا من جنود بنغلادش، مؤكدة أن الطائرة المسيّرة ضربت معسكرهم بشكل مباشر، ما أسفر عن سقوط هذا العدد من القتلى والجرحى.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان بشدة الهجوم، مؤكداً أن “الاعتداءات على قوات حفظ السلام غير مبررة وقد ترقى إلى جرائم حرب”، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عنه وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

من جانبه، أدان رئيس وزراء بنغلادش محمد يونس الهجوم “بشدة”، مطالباً الأمم المتحدة بتقديم الدعم الطارئ اللازم لعناصر بلاده العاملين ضمن البعثة الأممية.

وفي السياق ذاته، أدان رئيس الحكومة السودانية كامل إدريس الهجوم، محملاً قوات الدعم السريع المسؤولية عنه، ومشدداً على أن استهداف منشأة أممية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني يمثل “تصعيداً خطيراً وسلوكاً إجرامياً يرقى إلى عمل إرهابي منظم”، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة وإجراءات رادعة تكفل حماية البعثات الأممية والعاملين في المجال الإنساني.

ويُعد هذا الهجوم الأول من نوعه الذي يستهدف بعثة “يونيسفا” المنتشرة في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف نيسان 2023، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق العنف ليطال البعثات الدولية العاملة في المنطقة.