مسلح يقتل 6 أشخاص بولاية أيوا الأمريكية ‏

واشنطن-سانا
أعلنت الشرطة الأمريكية أن مسلحاً قتل 6 أشخاص، ثم انتحر في سلسلة من عمليات إطلاق النار في مواقع عدة بمدينة موسكاتين، بولاية أيوا الأمريكية.
ونقلت رويترز عن إدارة شرطة موسكاتين قولها في بيان: إن التحقيقات الأولية في حوادث إطلاق النار “تشير إلى أنها ناجمة عن نزاع عائلي”.
وعثر رجال شرطة على أربع من الضحايا مقتولين بالرصاص داخل منزل، حين ذهبوا للتحقيق في بلاغات عن إطلاق نار.
ورغم أن المشتبه به كان قد فر من مكان الحادث قبل وصول الشرطة، فقد تمكنت من التعرف عليه سريعاً، وهو رايان ويليس ماكفارلاند (52 عاماً)، من سكان موسكاتين.
وقال قائد الشرطة أنتوني كيس في مؤتمر صحفي: إن “المسلح عُثر عليه في ممشى الواجهة النهرية للمدينة قرب جسر للمشاة”، غير أن الشرطة أفادت بأنه انتحر أثناء حديث الضباط معه.
وعبر كيس عن اعتقاده بأن جميع الضحايا هم من أفراد عائلة المسلح، غير أن الشرطة لم تكشف عن هوياتهم.
وبعد ورود معلومات تشير إلى احتمال وجود ضحايا آخرين، عثرت الشرطة على جثتي رجلين، يعتقد أن ماكفارلاند أطلق النار عليهما، أحدهما في منزل مجاور، والآخر في محل تجاري.
وحسب قناة تلفزيونية تابعة لشبكة (إيه.بي.سي)، فإن اثنين على الأقل من الضحايا، أطفال.
ومسكاتين مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 24 ألف نسمة، وتبعد 250 كيلومتراً تقريباً شرق دي موين، عاصمة ولاية أيوا.