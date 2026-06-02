مسلح يقتل 6 أشخاص بولاية أيوا الأمريكية ‏

واشنطن-سانا‏

أعلنت الشرطة الأمريكية أن مسلحاً ‌قتل 6 أشخاص، ثم انتحر في سلسلة ‌‏⁠من عمليات إطلاق النار في مواقع عدة بمدينة موسكاتين، بولاية أيوا ‏الأمريكية‎.‎

ونقلت رويترز عن ‌إدارة ⁠شرطة موسكاتين قولها في بيان: إن التحقيقات ‌‏⁠الأولية في حوادث إطلاق النار “تشير ⁠إلى أنها ناجمة ⁠عن نزاع عائلي”‎.

وعثر رجال شرطة على أربع من الضحايا مقتولين بالرصاص داخل منزل، ‏حين ⁠ذهبوا للتحقيق في بلاغات عن إطلاق نار.‏

ورغم أن المشتبه به كان قد فر من مكان الحادث قبل وصول الشرطة، فقد ‏تمكنت من التعرف عليه سريعاً، وهو رايان ويليس ماكفارلاند (52 عاماً)، ‏من سكان موسكاتين. ‏

وقال قائد الشرطة أنتوني كيس في مؤتمر صحفي: إن “المسلح عُثر عليه في ‏ممشى الواجهة النهرية للمدينة قرب جسر للمشاة”، غير أن الشرطة أفادت ‏بأنه ‌انتحر أثناء حديث الضباط معه.‏

وعبر كيس عن اعتقاده بأن جميع الضحايا هم من أفراد عائلة المسلح، غير أن ‏الشرطة لم تكشف عن هوياتهم.

وبعد ورود معلومات تشير إلى احتمال وجود ضحايا آخرين، عثرت الشرطة ‏على جثتي رجلين، يعتقد أن ماكفارلاند أطلق النار عليهما، أحدهما في ‏منزل مجاور، والآخر في ⁠محل تجاري.‏

وحسب قناة تلفزيونية تابعة لشبكة (إيه.بي.سي)، ⁠فإن اثنين على الأقل من ‏الضحايا، أطفال.‏

ومسكاتين مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 24 ألف نسمة، وتبعد 250 كيلومتراً ‏تقريباً شرق دي موين، عاصمة ولاية أيوا.‏