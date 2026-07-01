سفينة كورية تغادر مضيق هرمز مع استمرار خروج السفن العالقة وسط توترات الشرق الأوسط

سيئول-سانا

أعلنت وزارة المحيطات والثروة السمكية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، أن سفينة كورية جديدة تمكنت من مغادرة مضيق هرمز بعد أن ظلت عالقة هناك نتيجة تصاعد التوترات والحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة يونهاب عن الوزارة قولها: إن ناقلة السيارات التي كانت في طريقها إلى كوريا الجنوبية، عبرت الممر المائي الاستراتيجي وتتابع رحلتها بشكل طبيعي، وعلى متنها ستة بحارة كوريين.

وكانت هذه السفينة واحدة من 26 سفينة تشغّلها شركات شحن كورية جنوبية علقت في المضيق منذ أن أغلقته إيران في أواخر شباط مع بداية الحرب بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، وبذلك لم يتبقَ في المضيق سوى سفينة “إتش إم إم نامو” التي تعرضت لأضرار جراء هجمات صاروخية مرتبطة بإيران وتخضع حالياً لإصلاحات في ميناء دبي، إضافة إلى سفينة أخرى لا تزال في المضيق.

وأوضحت الوزارة أن سفينة نامو يُتوقع أن تغادر المضيق بعد منتصف الشهر الجاري عقب استكمال أعمال الصيانة، بينما يُرجّح أن تستأنف السفينة الأخرى رحلتها وفق جدولها المحدد.

وأضافت: إن 35 بحاراً كورياً جنوبياً ما زالوا في منطقة المضيق، بينهم 28 على متن سفن ترفع أعلاماً أجنبية، و7 على متن سفينتين كوريتين.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ قد أعلن أمس الثلاثاء، أن معظم السفن المرتبطة بكوريا الجنوبية غادرت مضيق هرمز، مؤكداً أن السفن الكورية خرجت بوتيرة أسرع من سفن أي دولة أخرى.