قطر تدين بشدة اعتداء إيران على أراضيها وتؤكد احتفاظها بحق الرد

الدوحة-سانا

أدانت دولة قطر بشدة اعتداء إيران على أراضيها، مؤكدة أنه يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها الوطنية، ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيداً مرفوضاً يهدد أمن واستقرار المنطقة.

ونقلت وكالة قنا عن وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم السبت أن دولة قطر تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا الاستهداف، وفقاً لأحكام القانون الدولي وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعاً عن سيادتها وصوناً لأمنها ومصالحها الوطنية.

وأكدت الوزارة أن استهداف الأراضي القطرية لا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار، ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة حيث حرصت الدولة على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي، إلا أن تجدد استهداف أراضيها لا ينم عن حسن نية ويهدد أرضية التفاهمات التي قامت عليها العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما أعربت الخارجية القطرية عن إدانتها لانتهاك سيادة الكويت، والإمارات، والأردن، والبحرين في العدوان الإيراني الغاشم، مؤكدة تضامن دولة قطر الكامل مع هذه الدول الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

وجددت الوزارة دعوة دولة قطر إلى الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة ويصون مصالح شعوبها، ويحول دون الانزلاق نحو مواجهات أوسع.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية في وقت سابق اليوم التصدي بنجاح ‏لموجات من الصواريخ الإيرانية التي استهدفت مناطق عدة فيها، في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.

وشنت إسرائيل وأمريكا صباح اليوم هجوماً جوياً مشتركاً على إيران استهدف عشرات المواقع والأهداف في العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى.

ويأتي هذا الهجوم غداة جولة ثالثة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف حول الملف النووي حيث عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم رضاه عن مسار المفاوضات مع طهران، مشدداً على أنه لا يريد أي تخصيب لليورانيوم من قبل إيران، بينما قالت سلطنة عُمان التي تتوسط في تلك المفاوضات إن المحادثات حققت اختراقاً بعد أن وافقت طهران على عدم الاحتفاظ بأي مخزون من اليورانيوم المخصّب.