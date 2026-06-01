وزير الخارجية الإيطالي: ميليشيا حزب الله تتحمل مسؤولية كبيرة حيال ما يجري في لبنان

روما-سانا

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن ميليشيات “حزب الله” تتحمل مسؤولية كبيرة حيال ما يجري في لبنان.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن تاياني قوله في تصريحات متلفزة اليوم الإثنين: إن بلاده ستكون ضمن فاعلين رئيسيين في المرحلة المقبلة، وتحديداً في استقرار الحكومة اللبنانية ونزع سلاح “حزب الله”.

وأشار تاياني إلى أن “الرئيس اللبناني جوزاف عون صديق لإيطاليا، ويسعى لتحقيق الاستقرار”، معرباً عن أمله في أن “تُفضي الوساطة الأمريكية بقيادة وزير الخارجية ماركو روبيو قريباً إلى إعلان وضع جديد في لبنان”.

ودعا تاياني إلى إيلاء الثقة بقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، وتعزيز دور الجيش اللبناني، معرباً عن استعداد بلاده لدعم لبنان لضمان السلام، ودعم الاستقرار في ذلك البلد.

وكان تاياني دعا مؤخراً إلى خفض التصعيد في لبنان، والحد من الهجمات التي تشنها إسرائيل، معتبراً أن قضية لبنان بالغة الأهمية.

ويتعرض لبنان منذ الثاني من آذار الفائت لاعتداءات متواصلة من إسرائيل أسفرت حتى يوم أمس عن مقتل 3412 شخصاً، وإصابة 10229 آخرين، بحسب آخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية.