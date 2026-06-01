الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لأهداف معادية‎

‎ ‎الكويت-سانا‏

أعلنت الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت اليوم الإثنين، لهجمات ‏صاروخية ‏ومسيرات اخترقت أجواء البلاد‎.‎

وحسب بيان للجيش الكويتي نشره على منصة إكس فإن الدفاعات الجوية ‏تصدت ‏لهجمات صاروخية ومسيرات معادية، مشيراً إلى أن أصوات ‏الانفجارات ‏التي تسمع في الأجواء هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع ‏الجوي ‏لهذه الهجمات‎.‎

وأهاب الجيش الكويتي في بيانه بالمواطنين التقيد بتعليمات الأمن ‏والسلامة ‏الصادرة عن الجهات المختصة‎.‎

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية في ال 28 ‏من شباط الماضي، شنت ‏إيران اعتداءات طالت العديد من البنى التحتية ‏المدنية في دول الخليج العربي ‏ودول أخرى‎.‎