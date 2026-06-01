الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لأهداف معادية‎

الكويت-سانا
أعلنت الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت اليوم الإثنين، لهجمات صاروخية ومسيرات اخترقت أجواء البلاد.
وحسب بيان للجيش الكويتي نشره على منصة إكس فإن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات معادية، مشيراً إلى أن أصوات الانفجارات التي تسمع في الأجواء هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي لهذه الهجمات.
وأهاب الجيش الكويتي في بيانه بالمواطنين التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية في ال 28 من شباط الماضي، شنت إيران اعتداءات طالت العديد من البنى التحتية المدنية في دول الخليج العربي ودول أخرى.
