الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لأهداف معادية‎

‎ ‎الكويت-سانا‏
أعلنت الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت اليوم الإثنين، لهجمات ‏صاروخية ‏ومسيرات اخترقت أجواء البلاد‎.‎
وحسب بيان للجيش الكويتي نشره على منصة إكس فإن الدفاعات الجوية ‏تصدت ‏لهجمات صاروخية ومسيرات معادية، مشيراً إلى أن أصوات ‏الانفجارات ‏التي تسمع في الأجواء هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع ‏الجوي ‏لهذه الهجمات‎.‎
وأهاب الجيش الكويتي في بيانه بالمواطنين التقيد بتعليمات الأمن ‏والسلامة ‏الصادرة عن الجهات المختصة‎.‎
ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية في ال 28 ‏من شباط الماضي، شنت ‏إيران اعتداءات طالت العديد من البنى التحتية ‏المدنية في دول الخليج العربي ‏ودول أخرى‎.‎

