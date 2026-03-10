الكويت تدين استهداف القنصلية الإماراتية في كردستان العراق

الكويت-سانا

أدانت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات استهداف القنصلية الإماراتية في كردستان العراق.

وأشارت الوزارة وفق ما نقلت صحيفة القبس، إلى أن الاعتداء انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسيّة لعام 1961، ولاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، وسائر الاتفاقيات الدولية.

وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الكويت، ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت دولة الإمارات أعلنت فجر اليوم الثلاثاء، عن تعرض قنصليّتها العامة في كردستان العراق لهجوم بطائرة مسيّرة، ووقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات.