الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين شخص في جنوب السودان بحاجة لمساعدات غذائية عاجلة

جنيف-سانا
أكدت منظمة الأمم المتحدة أن أكثر من 7.2 ملايين شخص في جنوب السودان بحاجة ماسة وعاجلة لمساعدات غذائية، ما يمثل نحو نصف سكان البلاد التي لا تزال تواجه تداعيات إنسانية وأمنية معقدة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مديرة برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان موتينتا تشيموكا قولها في تصريح اليوم الجمعة: “إن هناك 7.2 ملايين شخص بحاجة ماسة وعاجلة إلى المساعدات الغذائية”، محذرة من “الارتفاع الكبير في حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة والأمهات المرضعات”.
وفي السياق ذاته، أوضح برنامج الأغذية العالمي في بيان أن “الوضع حرج ويتطلب تدخلاً فورياً لإنقاذ الأرواح”، مشيراً إلى أن مئات الآلاف من السكان في ولاية جونقلي يواجهون مستويات كارثية من الجوع وسوء التغذية، من بينهم نحو 12 ألف شخص يعانون من انعدام حاد للغاية للأمن الغذائي.
ويواجه جنوب السودان، تحديات أمنية وإنسانية متفاقمة، في ظل استمرار التوترات والاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، وسط دعوات دولية لتعزيز الاستقرار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.