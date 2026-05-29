الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين شخص في جنوب السودان بحاجة لمساعدات غذائية عاجلة

جنيف-سانا‏

أكدت منظمة الأمم المتحدة أن أكثر من 7.2 ملايين شخص في جنوب السودان بحاجة ماسة وعاجلة لمساعدات غذائية، ما ‏يمثل نحو نصف سكان البلاد التي لا تزال تواجه تداعيات إنسانية وأمنية معقدة‎.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مديرة برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان موتينتا تشيموكا قولها في تصريح اليوم ‏الجمعة: “إن هناك 7.2 ملايين شخص بحاجة ماسة وعاجلة إلى المساعدات الغذائية”، محذرة من “الارتفاع الكبير في ‏حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة والأمهات المرضعات‎”.

وفي السياق ذاته، أوضح برنامج الأغذية العالمي في بيان أن “الوضع حرج ويتطلب تدخلاً فورياً لإنقاذ الأرواح”، مشيراً إلى ‏أن مئات الآلاف من السكان في ولاية جونقلي يواجهون مستويات كارثية من الجوع وسوء التغذية، من بينهم نحو 12 ألف ‏شخص يعانون من انعدام حاد للغاية للأمن الغذائي‎.

ويواجه جنوب السودان، تحديات أمنية وإنسانية متفاقمة، في ظل استمرار التوترات والاشتباكات بين القوات الحكومية ‏وقوات المعارضة، وسط دعوات دولية لتعزيز الاستقرار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية‎.