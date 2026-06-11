ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 3711 قتيلاً

بيروت-سانا



ارتفع عدد ضحايا الغارات ‌‏الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 3711 قتيلاً‎.



ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز الطوارئ في وزارة الصحة قوله في بيان: إن الحصيلة الإجمالية للغارات منذ الـ2 من آذار بلغت 3711 قتيلاً، إضافة إلى 11483 جريحاً.



ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ17 من نيسان الماضي، يستمر القصف الإسرائيلي يومياً على مواقع في لبنان، ‌‏ما يسفر عن قتلى وجرحى، كما تواصل قوات الاحتلال توجيه الإنذارات لعشرات القرى في الجنوب بإخلائها من السكان، وتفجير وهدم المنازل فيها.